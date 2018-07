PSG : Il agace à Paris, le Barça le veut, et ce n'est pas Rabiot

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

De l’avis de la majorité des observateurs, Thomas Meunier a été le meilleur latéral droit de la Coupe du monde.

Ses prestations avec la Belgique, dans un rôle très offensif au sein du 3-4-3 de Roberto Martinez, ont convaincu tout le monde. Et si au PSG, on n’a pas envie de vendre l’ancien défenseur du FC Bruges, plusieurs cadors européens devraient se renseigner à son sujet en vue du mercato. Naples, Rome et Valence ont déjà été associés à Thomas Meunier. Mais désormais, c’est le FC Barcelone qui serait sur les rangs pour le recruter. Le journal catalan Sport affirme effectivement que Thomas Meunier figure sur la short-list des dirigeants barcelonnais, qui souhaitent un renfort au poste de latéral droit.

Selon le quotidien pro-Barça, Meunier va parler avec ses dirigeants dans les prochains jours afin de savoir ce qu’ils comptent faire de lui. Il devrait y exiger une place de titulaire, ce qui fait forcément grincer des dents dans la capitale. Le Belge n’a pas l’intention de jouer les doublures de luxe une saison de plus et pourrait demander un transfert en fonction de l’issue de cet entretien. Du côté du Paris Saint-Germain, on fera sans doute le maximum pour convaincre Thomas Meunier de rester, Dani Alves étant actuellement blessé. Mais au retour du Brésilien, on imagine assez facilement que la situation pourrait redevenir celle de la saison dernière…