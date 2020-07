PSG : Il affole le mercato à 15 ans, Leonardo sort les griffes

Dans : PSG.

Après avoir échoué à faire signer leurs premiers contrats professionnels à Adil Aouchiche et à Tanguy Kouassi, Leonardo doit gérer un nouveau cas épineux au PSG.

Ces derniers jours, c’est le cas El Chadaille Bitshiabu qui donne du fil à retordre au directeur sportif parisien. Et pour cause, ce défenseur d’1m96 à seulement 15 ans affole littéralement les clubs allemands au mercato puisque le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou encore le Red Bull Leipzig sont très intéressés par son profil. Le Paris Saint-Germain souhaite conserver son défenseur mais pour l’heure, Leonardo estime que sa place est avec les U19 du club, pas avec les professionnels. C’est la raison pour laquelle la situation est très tendue selon le journaliste de RMC, Loïc Tanzi.

« Après Kouassi et Aouchiche, le PSG bataille désormais pour garder El Chadaille Bitshiabu (2005). Le Bayern, Dortmund et le groupe Red Bull font le forcing pour enrôler le joueur à ses 16 ans. « Du 50/50 » explique-t-on dans l’entourage du défenseur central. Pour le coup, Leonardo se montre inflexible dans ces négociations. Le Brésilien ne compte pas lâcher pour ne pas avoir de difficultés sur les négociations avec d’autres jeunes. Au joueur et à la famille de faire leur choix. Sa convention s’étant arrêtée le 30 juin. La famille aimerait que le défenseur s’entraîne avec le groupe professionnel, ce que les clubs intéressés lui proposent. Au PSG, on estime que c’est encore tôt et que El Chadaille doit être avec les U19 cette saison. Les jeunes parisiens parlent beaucoup entre eux et s’influencent forcément. Après chacun fait son choix. Nagera, Alloh, Ahamada et Balde ont choisi de rester par exemple. Pembele, qui arrive avec les pros cette année, a signé il y a deux ans » a indiqué le journaliste de la radio, pour qui il est clair que ce dossier ne sera pas simple à gérer pour la direction sportive du Paris Saint-Germain…