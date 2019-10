PSG : Il a quitté Messi pour Paris, il a zéro regret

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un coup très remarqué sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel en arrachant la signature de Xavi Simons en provenance du FC Barcelone. Le jeune Néerlandais, déjà très célèbre à en croire les réseaux sociaux (plus de 2 M d’abonnés sur Instagram) s’est engagé en faveur du PSG jusqu’en juin 2022. Mais pour l’heure, c’est uniquement avec les U19 du club de la capitale que ce jeune milieu de terrain surclassé (il n’a que 16 ans), formé à la Masia de Barcelone, évolue. Et s’il espère taper à la porte de l’équipe professionnelle rapidement, Xavi Simons a indiqué au média hollandais NOS qu’il prônait la patience.

Et qu’il ne regrettait pas un instant son choix de quitter le Barça de Léo Messi pour le Paris SG. « Tout le monde rêve de jouer avec Messi, mais vous devez parfois choisir une autre méthode. J'ai décidé de me lancer dans une autre aventure et je pense que c'est bon pour mon développement. Tu dois toujours rester toi-même, fais-le normalement. Je l'ai fait. Je suis un garçon calme, mais sur le terrain, je change, je deviens un garçon avec beaucoup de caractère. Au début, c’était difficile parce que tous les joueurs étaient physiquement plus forts. Maintenant, je me suis habitué et je me sens bien. J'ai même eu la possibilité de m'entraîner une première fois avec l'équipe première. J'en étais très heureux. Je sais que tous les regards sont tournés vers moi. Je dois être concentré sur ce que je veux faire. Je veux atteindre le plus rapidement possible l’équipe première. Je suis sur sûr à 100% que je ne suis pas encore à ce niveau là, que je dois travailler dur » a indiqué Xavi Simons, dont le discours est déjà celui d’un joueur plein de maturité. Thomas Tuchel appréciera…