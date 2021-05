PSG : Idrissa Gueye suspendu aussi en cas de finale

Dans : PSG.

Expulsé à l'aller contre Manchester City, Idrissa Gueye a appris une mauvaise nouvelle ce lundi soir. L'UEFA a en effet décidé de sanctionner durement le joueur du Paris Saint-Germain.

Si certains imaginaient que le Paris Saint-Germain allait bénéficier de la mansuétude de l’UEFA suite à son refus de participer à la Super Ligue, l’instance européenne a répondu ce lundi soir sous forme d’un communiqué. Revenant sur la demi-finale aller de Ligue des champions au Parc des Princes face à Manchester City, l’UEFA a déjà infligé une amende de 30.000 euros au PSG pour avoir provoqué un léger retard au coup d’envoi. Mais sur le plan sportif, la commission d’éthique et de discipline a également collé deux matchs de suspension à Idrissa Gueye, logiquement expulsé pour un tacle sur Ilkay Gundogan à la 77e minute.

L’international sénégalais prend donc un match en plus que le tarif habituel pour un rouge, l’UEFA lui reprochant d’avoir eu un « jeu dur ». Résultat de cette sanction, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain sera privé du match retour contre Manchester City, ce mardi à l’Etihad Stadium. Mais en plus, il ne participera pas non plus à la finale de la Ligue des champions le 29 mai prochain en Turquie si le PSG obtient son ticket pour cette rencontre. Cela n'a pas empêché Mauricio Pochettino de faire venir Idrissa Gueye en Angleterre avec la délégation parisienne histoire de rappeler son apport au groupe parisien dans le parcours européen du club de la capitale cette saison.