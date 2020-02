PSG : Leonardo responsable n°1 du clash avec Neymar ?

Dans : PSG.

Mardi soir, au sortir de la défaite du PSG contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Neymar critiquait vivement la gestion de sa blessure par le club parisien.

« C'est difficile de rester quatre matchs sans jouer. Ce n'est pas mon choix, c'est le club qui a pris la décision, les médecins. On a beaucoup parlé. Moi, je n'ai pas aimé. Je voulais jouer, je me sentais bien. Le club a eu peur et ça retombe sur moi » pestait Neymar, conscient d’avoir raté son match face au Borussia Dortmund et qui aurait aimé bénéficier de temps de jeu face à Dijon ou à Amiens afin de retrouver du rythme dans l’optique de ce match décisif de Ligue des Champions. Mais jeudi, L’Equipe nous apprenait que Thomas Tuchel était sur la même longueur d’ondes que Neymar et que le coupable était donc ailleurs…

Selon les informations obtenues par Téléfoot, c’est Leonardo qui a ordonné à Thomas Tuchel de mettre Neymar au frigo avant le match entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Anxieux à l’idée de voir le n°10 du PSG rater un nouveau match décisif de Ligue des Champions comme ce fût le cas les deux années précédentes, le directeur sportif de Paris n’a pas voulu prendre le moindre risque. Résultat : c’est un Neymar totalement hors de rythme qui s’est présenté sur la pelouse du Signal Iduna Park mardi soir en 8es de finale de Ligue des Champions, malgré un but décisif qui permet au PSG d’y croire dans l’optique du match retour. Assurément, cette histoire devrait alimenter les polémiques dans les prochains jours. En grand communiquant, Leonardo pourrait prendre la parole afin de justifier son choix de préserver Neymar contre Dijon et Amiens. Malgré l’avis contraire du joueur et surtout de l’entraîneur parisien Thomas Tuchel…