PSG : Ibra bientôt détrôné, Dugarry remercie doublement Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Un temps sifflé au Parc des Princes, Edinson Cavani est devenu le chouchou des supporters du Paris Saint-Germain.

Et pas seulement grâce à son coup franc décisif à Marseille (2-2) le 22 octobre dernier. Le public parisien apprécie évidemment l’efficacité retrouvée de l’attaquant uruguayen, mais aussi son état d’esprit irréprochable sur et en dehors du terrain. Malgré son statut de buteur maison, l’ancien Napolitain s’arrache pour défendre et reste humble dans ses déclarations. Tout le contraire d’un certain Zlatan Ibrahimovic, meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 156 buts, et qui verra bientôt Cavani (145) le dépasser, pour le plus grand bonheur de Christophe Dugarry.

« Je fais partie de ceux qui ont été encourageants avec Cavani parce qu’il fait des choses qui sont uniques, a commenté le consultant de RMC. Il n’y a pas deux joueurs comme lui. Il n’existe pas un autre joueur dans son registre. Que ce soit contre Lorient ou en bien en Ligue des Champions, le mec fait les mêmes choses, il fait des efforts et des courses avec une forte intensité. Sincèrement je n’en vois pas d’autres comme lui. Je suis content que Cavani dépasse le record d’Ibrahimovic, car il va faire aussi bien que lui avec l’humilité en plus, le respect de ses partenaires, du club, des supporters. Je suis doublement content pour ce garçon. » Beaucoup de fans du PSG partagent sûrement cet avis.