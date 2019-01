PSG : Henrique quitte Al-Khelaifi pour un raid express sur un Croate !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Présent en début de semaine au Qatar, où on l'a vu avec Nasser Al-Khelaifi, Antero Henrique n'a visiblement pas fait de vieux os au tournoi de tennis de Doha. En effet, si Thomas Tuchel est lui aussi au Qatar, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a pris un avion vers le Portugal où il doit assister ce mercredi soir au match de Liga NOS entre le club de Rio Ave et Moreirense. Et si Antero Henrique est parti à Vila do Conde, au nord du Portugal, ce n'est pas pour revenir dans sa patrie de naissance mais bien pour y exercer ses talents de dénicheur de talents.

Car selon Gilles Favard, très affirmatif sur la Chaîne L'Equipe, le dirigeant du PSG est venu pour suivre un joueur bien précis de Rio Ave, il s'agit de Nikola Jambor, le milieu de terrain de 23 ans lié jusqu'en 2023 avec le club portugais. Même si l'affaire est loin d'être faite, le profil de Jambor plaît beaucoup à Antero Henrique, le joueur croate ayant l'avantage de ne pas valoir des millions, puisque sa valeur étant estimée autour des 0,5ME. Et cela même si la venue du Paris Saint-Gemain dans ce dossier va inévitablement faire grimper le tarif.