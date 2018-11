PSG : « Haute tension entre Neymar et Cavani », il sème la zizanie à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Après le léger incident ayant opposé Edinson Cavani et Neymar lors du match amical remporté par le Brésil face à l'Uruguay, vendredi soir à Londres, et même si les deux coéquipiers parisiens ont ensuite fait savoir qu'il n'y avait rien eu de terrible et que tout était déjà oublié, la Gazzetta dello Sport affirme ce dimanche que rien ne va plus entre les deux stars du Paris Saint-Germain. Pour le quotidien sportif italien, à part le maillot du PSG, il n'y a plus rien qui lie Neymar et Cavani.

Et la Gazzetta dello Sport d'y aller de bon coeur sur ce sujet. « Le duel Neymar-Cavani est donc revenu sur le devant de la scène pour un épisode qui reflète bien la relation entre les deux, miné à la base par le fameux penaltygate. Il y a un peu plus d'un an, les deux stars parisiennes se sont affrontées pour un penalty contre Lyon (...) Et l’Uruguayen, qui pouvait au moins compter l’année dernière sur le soutien d’une partie du vestiaire, est encore plus isolé cette année, alimentant ainsi les rumeurs d’un éventuel départ anticipé du PSG en juin », explique Alessandro Grandesso. De quoi faire vivre les rumeurs sur un retour d'Edinson Cavani à Naples, même si ce scénario semble encore complique à se concrétiser.