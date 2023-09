PSG ‍: Hakimi, un but de fou et une sortie incroyable sur Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Buteur pour le PSG ce mardi face à Dortmund, Achraf Hakimi s'est enflammé après le match, envoyant Kylian Mbappé vers son premier Ballon d'Or dès cet automne.

Le PSG a réussi son entrée en Ligue des Champions, avec un succès 2-0 face à Dortmund qui reflète bien la domination des joueurs de Luis Enrique, même si la différence s’est faite sur un pénalty pour une main qui trainait dans la surface. Ensuite, ce fut le récital d’Achraf Hakimi qui a été récompensé de son très bon match avec un but d’exception. Et ce n’est pas un hasard de voir qu’il a combiné dans la surface avec Vitinha, également très juste et très actif, pour réaliser ce slalom dans la défense allemande avant de fusiller le gardien adverse. Un coup de projecteur sur le latéral marocain, très actif depuis le début de la saison et qui est désormais le deuxième meilleur buteur du PSG cette saison, derrière Kylian Mbappé.

Il y a encore du chemin à faire pour rattraper l’international français, et l’ancien du Real Madrid n’a pas cette prétention. La preuve avec cette sortie médiatique qui a surpris tout le monde en zone mixte du Parc des Princes ce mardi soir, puisqu’Achraf Hakimi a tout simplement estimé que, dans la lutte annoncée entre Erling Haaland et Lionel Messi pour le Ballon d’Or, Kylian Mbappé devait tout simplement l’emporter.

Haaland et Messi doublés par Mbappé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Le Norvégien a remporté la Ligue des Champions en marquant un nombre impressionnant de buts dans toutes les épreuves disputées, tandis que Lionel Messi a couronné sa carrière d’un titre mondial au Qatar avec l’Argentine. Si Mbappé a en effet réalisé une grande saison sur le plan individuel, avec notamment un triplé en finale de Coupe du monde, le fait que le PSG n’ait pas réussi à atteindre ses objectifs en Coupe d’Europe l’a relégué derrière les deux favoris. Mais Hakimi a décidé de lancer le débat à sa façon. « Je pense que pour moi par rapport à ce qu’il a fait tout au long de l’année il mérite de gagner le Ballon d’Or, c’est un grand joueur et j’espère qu’il peut le gagner cette année », a livré le Marocain, que l’on sait très proche de son compère d’attaque au PSG.

Des louanges qui toucheront certainement l’ancien monégasque, qui a la force d’empiler les buts en ce début de saison alors qu’il n’est clairement pas encore au meilleur niveau physique. Mais sa capacité à marquer les esprits continue d’en faire l’arme offensive numéro 1 du PSG, mais pas vraiment un favori pour le Ballon d’Or de la saison dernière à l’heure actuelle. Réponse le 30 octobre prochain, pour une cérémonie qui aura lieu à Paris.