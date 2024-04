PSG ‍: Hakimi peut éliminer le Barça à lui tout seul

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Suspendu lors du match aller de Ligue des champions face à Barcelone, Achraf Hakimi fera son grand retour pour la rencontre de mardi soir en Catalogne. Cela peut tout changer pour le PSG.

Averti lors du match contre la Real Sociedad, le défenseur marocain était automatiquement suspendu pour la réception du Barça au Parc des Princes, et il est clair qu'en son absence, Luis Enrique a eu bien du mal à trouver des solutions. Alors c'est forcément une bonne nouvelle pour les champions de France de voir Achraf Hakimi être présent pour un match retour où le PSG va devoir faire la différence. Même si sa saison n'a pas été linéaire, le joueur formé au Real Madrid apporte un vrai plus à son équipe, et cela sera utile en prévision du choc de mardi soir. Interrogé dans Le Parisien, Philippe Montanier est clairement convaincu sur le retour du demi-finaliste du Mondial 2022 dans le onze de départ du Paris Saint-Germain va totalement changer la donne et peut contribuer à envoyer le leader de la Ligue 1 dans le dernier carré de la Ligue des champions.

Hakimi, un vrai game changer

L'ancien gardien de but, et entraîneur, estime que les qualités d'Achraf Hakimi sont à même d'apporter un énorme plus au PSG, notamment parce que le latéral international marocain est rapide. « Sa relation sur le côté droit n’est pas la même avec d’autres. Leur complicité, leur vitesse est perturbante pour les défenseurs adverses. Que ce soit par leur jeu de combinaison ou leurs appels, ils vont amener un plus et aider Paris à se qualifier. À l’aller, on a vu qu’il y avait peut-être un déficit de vitesse par rapport à une attaque barcelonaise très véloce sur les côtés. Achraf Hakimi a cette qualité de vitesse offensivement, mais aussi défensivement, et c’est à signaler face à un adversaire rapide comme Raphinha », confie Philippe Montanier, plutôt optimiste concernant la possibilité pour le Paris Saint-Germain de renverser la situation après avoir été battu (2-3) lors du match aller au Parc des Princes. Luis Enrique, qui réserve parfois des surprises, ne prendra pas le risque de se passer d'Achraf Hakimi pour ce rendez-vous qui peut faire basculer la fin de saison du PSG.