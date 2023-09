PSG ‍: Hakimi était au fond du trou, quelle remontada

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Redevenu le grand latéral droit qu’il a été durant la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc, Achraf Hakimi est très heureux au Paris Saint-Germain, où il a mis ses soucis extra-sportifs de côté.

En début de semaine, Kylian Mbappé a adressé un joli message à son ami et coéquipier Achraf Hakimi en le présentant comme « le meilleur arrière droit du monde ». Un sacré compliment pas si subjectif que cela, sachant que le joueur de 24 ans réalise un début de saison tonitruant. Auteur de trois buts et d’une passe décisive lors des sept premiers matchs de la saison du PSG, l’international marocain est actuellement sur un petit nuage. Vu qu’en plus d’être décisif, Hakimi est aussi une pièce essentielle dans la construction du jeu parisien. Deuxième joueur de champ le plus utilisé par Luis Enrique, le latéral droit jouit d’une liberté totale entre son couloir et le cœur du jeu. Se sentant acteur du projet parisien, aux côtés de joueurs qu’il apprécie, comme Ousmane Dembélé, Hakimi s’affirme comme un cadre du vestiaire. Preuve que le Marocain est bel et bien de retour à son vrai niveau, loin du visage qu’il a pu afficher en deuxième partie de saison dernière.

Hakimi a mis les affaires judiciaires de côté

« Il est très heureux de son rôle » : Achraf Hakimi, les raisons de son retour au premier plan avec le PSG

Il faut dire qu’il a vécu un début d’année compliqué avec des affaires judiciaires qui l’ont plongé dans le noir, comme l’explique Le Parisien. « Cette période de plénitude sportive contraste en tout cas avec un début d’année obscur et sa mise en examen pour viol prononcée au mois de mars par le parquet de Nanterre. Un volet judiciaire qui avait eu un impact direct sur ses prestations avec le PSG et sur son niveau de jeu en totale perdition », explique le journal francilien, pour qui Hakimi a tourné cette mauvaise page qui a été marquée notamment par le divorce avec sa compagne et la mère de ses enfants. Sur le terrain du moins, tout va beaucoup mieux, car en dehors du pré, l’affaire suit son cours et une information judiciaire est toujours ouverte malgré le fait qu’il continue de nier les accusations. En privé, Hakimi « affiche sa sérénité et sa confiance quant au déroulé de l’affaire » selon le journal francilien, même si cette affaire va forcément poursuivre l'international marocain encore quelques temps.