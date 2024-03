PSG ‍: Haaland met Mbappé dans une colère noire

Dans : PSG.

Tancé par Luis Enrique ces dernières semaines, Kylian Mbappé a remis les pendules à l’heure mardi contre la Real Sociedad. L’occasion pour le buteur du PSG d’envoyer un message à son rival Erling Haaland.

Depuis la fin du règne de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, ce sont Kylian Mbappé et Erling Haaland qui se disputent les records européens. Les deux meilleurs buteurs de la planète s’observent chaque week-end et l’enjeu est de savoir qui sera celui à inscrire le plus de buts à la fin de la saison, un paramètre important notamment dans la course au Ballon d’Or. Pour l’heure, Kylian Mbappé a une longueur d’avance puisque l’ancien Monégasque totalise 34 buts en 2023-2024 contre 28 pour Erling Haaland. Mais ces dernières semaines, l’avance du buteur français s’est réduite en raison de son temps de jeu limité. Interrogé par les internautes du Parisien à l’occasion d’un tchat, le journaliste Laurent Perrin a évoqué cette course aux records.

Un enjeu bel et bien présent dans l’esprit de Kylian Mbappé, raison pour laquelle l’avant-centre de 25 ans a mal vécu sa gestion par Luis Enrique ces derniers temps et notamment sa sortie dès la mi-temps à Monaco, vendredi soir. « Je pense qu'on va retrouver une forme de normalité, avec un Mbappé beaucoup plus présent. Il a besoin de jouer, de marquer. Quand il voit Haaland marquer un quintuplé en Ligue des champions, ça ne l'amuse pas. Il est assoiffé de titres et de records. Il sort d'une séquence un peu incompréhensible mais tout semble clair avec Luis Enrique qui lui a expliqué qu'il le trouvait moins bien ces dernières semaines. Pour moi, il va faire une fin de saison extraordinaire, avant de quitter Paris comme un roi » a d’abord évoqué le spécialiste du PSG au service des sports du Parisien.

Ce dernier a par ailleurs été questionné sur la signature plus que probable dans les prochains mois de Kylian Mbappé au Real Madrid. Certes, le capitaine des Bleus a annoncé au PSG son départ en fin de saison. Mais sa signature dans la capitale espagnole n’est pas encore officielle. Où en sont réellement les négociations ? Difficile à dire pour le journaliste du quotidien francilien. « Aucune information à ce sujet. On sait que ça avance et que les montages sont compliqués à élaborer. Mais il n'y a pas vraiment de doutes sur l'issue. Et quand l'accord sera trouvé, j'espère que les deux parties seront assez intelligentes pour ne pas communiquer tant que leur campagne européenne n'est pas terminée » a-t-il répondu. Il faudra donc encore patienter avant de savoir de manière certaine le prochain club de Kylian Mbappé. En attendant, le buteur du PSG va continuer de faire son maximum pour faire la course en tête au classement des buteurs européens.