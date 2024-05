PSG ‍: Guimaraes dit non, banco sur Bernardo Silva ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Parmi les chantiers que le PSG aura à gérer cet été lors du marché des transferts : le milieu de terrain. Et le club de la capitale ne manque pas d'idées pour se renforcer.

Le PSG en a presque terminé avec sa saison. Les champions de France ont encore un titre à aller chercher en Coupe de France ce samedi soir face à l'OL. Ensuite, la direction devra se pencher sur son intersaison. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le PSG ne manquera pas de travail. En plus du remplacement de Kylian Mbappé, les pensionnaires du Parc des Princes ont comme projet de se renforcer au milieu de terrain. Les pistes prestigieuses ne manquent pas même si Luis Enrique compte surtout s'appuyer sur des jeunes joueurs. Parmi les joueurs qui intéressent fortement Paris depuis un moment : Bruno Guimaraes et Bernardo Silva.

Le PSG ne pourra pas tout avoir

Selon les informations de Ben Jacobs, les deux joueurs n'ont en revanche que peu de chances d'évoluer ensemble dans la capitale la saison prochaine. En effet, le journaliste indique ces dernières heures que le PSG est hors course pour Guimarães. L'ancien de l'OL, dont la clause est fixée à 117 millions d'euros, pourrait bien plutôt s'engager avec Manchester City, qui adore son profil et qui va logiquement laisser tomber la piste Lucas Paqueta. Cependant, Paris est toujours très intéressé par la possibilité de signer Bernardo Silva. Le Portugais veut quitter City et coûterait 58 millions d'euros.

A noter également que les champions de France apprécient beaucoup Gavi, mais jugé intransférable par le Barça, qui le considère même comme un futur capitaine. En plus du milieu de terrain, le Paris Saint-Germain veut recruter un attaquant, un ailier et un défenseur central. De quoi promettre un été bouillant dans la capitale, pour le plus grand plaisir des fans franciliens.