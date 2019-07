PSG : Guerreiro en approche, une étonnante conséquence

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Nouveau patron du marché des transferts à Paris, Leonardo a néanmoins décidé de mettre un peu d’eau dans son vin et d’écouter l’avis de Thomas Tuchel.

De quoi démarrer cette collaboration sur une bonne note. La preuve avec le pressing orchestré par le Paris Saint-Germain pour faire signer Raphaël Guerreiro en provenance du Borussia Dortmund. Un joueur qui a déjà évolué sous les ordres de l’entraineur allemand, et qui représente donc un choix imputable à 100 % à Tuchel. Cette arrivée, si elle devait se confirmer, pousserait Layvin Kurzawa vers la sortie ?

Et bien non selon Le Parisien, qui explique que l’international portugais possède un profil polyvalent qui plait beaucoup au coach parisien, et ce dernier compte l’utiliser aussi bien comme arrière gauche, que comme homme de couloir ou ailier en fonction de ses choix tactiques. Une arrivée qui permettrait donc d’accroitre la concurrence et non pas forcément de doubler chaque poste. Ni Juan Bernat, ni Layvin Kurzawa seraient donc sur le départ. De quoi fournir à Tuchel un effectif plus étoffé, ce qu’il n’avait cessé de réclamer au printemps dernier quand il avait constaté son groupe décimé par les blessures et les suspensions.