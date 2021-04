PSG : Guardiola dévoile son arme n°1 face à Neymar et Mbappé

Dans : PSG.

Mercredi soir, le choc entre le PSG et Manchester City promet d’être explosif au vu des stars qui seront présentes sur la pelouse du Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain comptera logiquement sur Kylian Mbappé et Neymar pour prendre un avantage dès le match aller. En quart de finale contre le Bayern Munich, les deux hommes ont largement contribué à la qualification du PSG. Cette fois, ils trouveront en face d’eux certains des meilleurs joueurs de la planète. C’est notamment le cas de Kevin De Bruyne, longtemps incertain mais qui sera bien du déplacement à Paris, après avoir été titularisé par Pep Guardiola lors de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise contre Tottenham dimanche après-midi. En conférence de presse, l’entraîneur de Manchester City a d’ailleurs salué le talent sans commune mesure de son international belge.

L’occasion pour Pep Guardiola, aussi, de chanter les louanges des stars du PSG. « Quand on me demande de parler des joueurs, de leurs qualités, je réponds toujours la même chose : vous n’avez qu’à regarder. Allumez votre télé et profitez. Kevin… C’est comme un couteau. Quand il décide d’y aller, il voit les passes et le jeu. On n’a peut-être pas un joueur capable de gagner un match à lui seul, comme Messi, Ronaldo, Mbappé ou Neymar. Mais le niveau moyen de mes joueurs est tellement haut qu’aucun remplacement ne déséquilibre l’équipe » a lancé Pep Guardiola, lequel estime que Manchester City ne possède pas des joueurs aussi forts que Neymar ou Kylian Mbappé d’un point de vue purement individuel, mais qui est persuadé que des éléments comme Kevin De Bruyne peuvent forcer la décision dans un choc de Ligue des Champions comme celui qui attend les Citizens face au Paris Saint-Germain. De toute évidence, l’international belge sera à surveiller de très près pour Paredes, Gueye et les défenseurs du PSG.