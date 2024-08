PSG ‍: Grosse douche froide pour Moscardo

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est très actif en cette fin de mercato. Des départs surprenants pourraient même avoir lieu dans les prochains jours.

Le mercato est toujours un moment attendu par les fans et observateurs, qui plus est au PSG. Luis Enrique avait promis pas mal de nouveautés cet été. Si les champions de France ont du mal à boucler certains dossiers, tout devrait cependant s'accélérer. Des arrivées sont encore prévues et tous les postes sont concernés. Mais cela voudra également dire des départs au PSG. Pas mal de joueurs sont concernés, comme Carlos Soler, Danilo, Fabian Ruiz ou encore... Gabriel Moscardo ! A peine arrivé dans la capitale, le jeune Brésilien peine pour le moment à convaincre aux entrainements, lui qui revient d'une opération au pied gauche.

Moscardo, un problème de taille pour le PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gabriel Moscardo (@gabrielmoscardo)

Ces dernières heures en conférence de presse, Luis Enrique a en effet indiqué que Gabriel Moscardo était un dossier complexe pour le PSG et qu'un départ en prêt cet été était envisagé : « On a beaucoup de jeunes joueurs, et on pense que pour progresser, ils doivent jouer et pas seulement attendre leur chance. Pour Moscardo, comme pour les autres jeunes joueurs qui ne jouent pas, on va voir si on les prête ou si on les fait jouer dans une catégorie d'âge inférieure ». Une petite surprise alors qu'on pensait Moscardo déjà prêt à jouer régulièrement avec le Paris Saint-Germain. Son départ entrainerait sans doute son remplacement, même si Luis Enrique se montre pour le moment plutôt satisfait publiquement de son effectif. Nul doute qu'en interne, l'Espagnol a un autre discours. Pour rappel, Gabriel Moscardo a signé au PSG en janvier 2024 pour un peu plus de 20 millions d'euros en provenance des Corinthians. Il avait été prêté au club brésilien jusqu'à la fin de la saison dernière en Europe. Un investissement jugé sur le long terme par Paris.