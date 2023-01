PSG : Gharbi doit partir, Sarabia et Soler sont trop forts

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très en vue lors du succès à Châteauroux (3-1) vendredi en Coupe de France, Ismaël Gharbi a marqué des points auprès de son entraîneur Christophe Galtier. Il n’empêche que le milieu offensif n’aura que peu d’opportunités en deuxième partie de saison. D’où la réflexion du Paris Saint-Germain sur un prêt de son jeune talent.

Avec trois titis lancés au coup d’envoi, Christophe Galtier a décidé d’innover pour le 32e de finale de Coupe de France à Châteauroux. El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi ont en effet débuté la rencontre vendredi. Et malgré le but contre son camp du défenseur central, les jeunes talents ont donné satisfaction à l’entraîneur du Paris Saint-Germain. « J’étais satisfait d’eux. Même si El Chadaille a été malheureux sur le but », a réagi le technicien.

Galtier satisfait de ses jeunes

« Ils ont été sérieux, se sont mis rapidement dans le rythme, a-t-il ajouté. J’ai aimé comment s’est exprimé Ismaël dans le coeur du jeu. Warren a fait un match complet, total, de bon niveau. J’avais l’idée de les faire démarrer. Je suis satisfait de leur comportement. » De quoi influencer les décisions prises quant à leur avenir ? C’est possible si l’on en croit L’Equipe. En ce qui concerne El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery, le Paris Saint-Germain n’envisage pas leur départ cet hiver. Le conseiller Luis Campos avait un temps hésité à prêter le milieu de 16 ans à Lens l’été dernier. Mais sa réflexion a évolué.

18 - Passeur décisif à 18 ans et 271 jours, Ismaël Gharbi est devenu le plus jeune joueur à être décisif avec Paris toutes compétitions confondues cette saison. Titi. #LBCPSG pic.twitter.com/mnLRNr4lqK — OptaJean (@OptaJean) January 6, 2023

En revanche, Ismaël Gharbi, lui, a de réelles chances de partir. Le quotidien sportif indique que le dirigeant portugais n’écarte pas la possibilité de prêter le milieu offensif pour la deuxième partie de saison. A croire que la route est totalement barrée dans ce secteur. Passeur décisif vendredi et très à l’aise techniquement, le natif de Paris a pourtant montré qu’il pouvait intégrer les rotations de Christophe Galtier, d’autant que Carlos Soler et Pablo Sarabia ne répondent pas toujours à ses attentes. Insuffisant pour ouvrir la porte au titi de 18 ans.