PSG : Galtier prêt à une révolution face au Bayern

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Christophe Galtier est dans le doute comme jamais à l’aube d’affronter le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Battu par l’OM en Coupe de France puis par l’AS Monaco en Ligue 1 en l’espace d’une semaine, le Paris Saint-Germain est dans le brouillard, à la veille de son huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Après avoir démarré la saison avec une défense à trois axiaux, qui était composée de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Marquinhos, l’entraîneur du PSG était revenu à une défense à quatre. Ces dernières semaines, il avait choisi un système avec quatre milieux de terrain en losange. Mais face au Bayern Munich ce mardi, l’ex-entraîneur de Lille et de Nice pourrait revenir à son dispositif du début de saison. En effet, dans une interview accordée au Canal Football Club avant les matchs contre l’OM et Monaco mais diffusée ce dimanche, Christophe Galtier reconnait qu’un retour à la défense à trois est possible pour le choc européen de mardi.

Le PSG de retour avec une défense à trois ?

« Il y a évidemment une réflexion autour du retour d’une défense à trois. C’est un système dans lequel nous avons été très performants lors de la première partie de saison. J'ai changé de système après le nul contre Benfica au Parc en Ligue des champions (1-1) pour différentes raisons. Je souhaitais avoir plus de densité au milieu de terrain et avoir plus de maîtrise du ballon, avec de la qualité technique. Nous en avons retrouvé dans certains matches. Face au Bayern, je ne m'interdis pas d'aligner une équipe avec trois défenseurs centraux à partir du moment où tout le monde revient en forme » a lancé Christophe Galtier, pour qui le retour de Presnel Kimpembe, qui a disputé quelques minutes face à Monaco, change tout. En effet, il est désormais possible de revenir avec une défense à trois axiaux (Marquinhos, Ramos, Kimpembe). Quant au secteur offensif, les doutes sont également permis dans la mesure où -à la surprise générale- Kylian Mbappé a fait son grand retour à l’entraînement à deux jours du choc PSG-Bayern. Alors que l’international tricolore était annoncé forfait depuis plusieurs semaines…