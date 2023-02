PSG : Galtier à genoux devant Messi, ça fait scandale

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Face à Toulouse samedi, le PSG a su s'en sortir malgré l'absence de Kylian Mbappé. Le héros s'est appelé Lionel Messi, auteur du but de la victoire et souvent dangereux près des buts adverses. Une influence sur le jeu que Galtier veut conserver coûte que coûte.

Certains mauvais esprits promettaient l'enfer au PSG ce samedi après-midi contre Toulouse. En effet, les Parisiens proposent des copies limitées ces derniers temps et surtout Kylian Mbappé, en feu depuis le Mondial, était forfait. Sans le prodige français, il était intéressant de voir qui animerait l'attaque parisienne devant le bloc compact des Toulousains. Lionel Messi a rapidement fait taire les sceptiques. L'Argentin a guidé le PSG vers le succès alors que le TFC menait et bousculait le club parisien. La Pulga a encore montré l'étendue de son légendaire talent pour sauver les siens. Il a trompé Dupé d'une superbe frappe pour donner un avantage définitif à son club.

Messi est trop important, on doit jouer pour lui

Plus globalement, Lionel Messi a été au-dessus du lot sur la pelouse du Parc. Il a été très influent grâce à sa qualité technique dans les dribbles, les tirs mais surtout les passes. Un dernier élément indispensable pour fissurer un coffre-fort comme celui du TFC. Après la rencontre, Christophe Galtier était élogieux concernant le génie argentin. Il n'a pu cacher que son équipe lui devait grandement la victoire et qu'elle avait une dette envers lui : protéger Messi tout au long du match à l'avenir et le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse jouer comme il l'entend.

« Lionel Messi a été une locomotive très importante, à l'image de son but et des situations qu'il a créés. Je demande à l'équipe de jouer pour Leo et de travailler pour lui. On doit le dispenser de certaines tâches. Ses partenaires doivent redoubler d'efforts à la récupération et créer du mouvement pour qu'il distille des passes, qui sont tellement rares dans le foot d'aujourd'hui, dans des espaces si réduits », a t-il indiqué en conférence de presse d'après-match. Messi déchargé des tâches défensives, une chance pour le joueur mais aussi un risque de déséquilibre pour le PSG. Clairement, en accordant officiellement cette faveur à la Pulga, il devra se montrer moins conciliant avec les autres attaquants comme Mbappé. De quoi chambouler le vestiaire et venir troubler la paix fragile entre les différents caractères qui le composent. Et c'est cela qui fait hurler certains observateurs.

Au micro de RMC, Kevin Diaz s'est interrogé sur cette déclaration de Christophe Galtier. « Pour un entraîneur, c’est difficile de travailler au PSG et c’est pour cela qu’il y en a eu tellement, et des entraîneurs de qualité, depuis 2011 (…) Mais tant qu’on entendra des phrases comme « l’équipe doit jouer pour Lionel Messi », Paris ne s'en sortira pas. Ce discours de Galtier n’est pas celui que je préfère et tu n’entendras jamais Guardiola dire cela (...) Qu'il dise qu'il va construire autour de Lionel Messi, je veux bien l'entendre, mais pas ça », s'est offusqué l'ancien footballeur, lequel n'est pas le seul à avoir été étonné des propos du technicien du Paris Saint-Germain après la victoire contre Toulouse.