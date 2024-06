Fusil à pompe et travail au noir, Keylor Navas accusé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Keylor Navas fait l’objet de lourdes accusations puisque le gardien du PSG, en fin de contrat le 30 juin, est visé par son ancien employé pour travail dissimulé et maniement illégal d’armes.

En mai dernier, Keylor Navas a fait ses adieux au Paris Saint-Germain puisque le gardien de 37 ans, sous contrat jusqu’au 30 juin, ne sera pas prolongé. Après cinq ans dans la capitale française, l’international costaricien va chercher un dernier gros contrat pour terminer son immense carrière. Mais en pleine période de mercato, l’ancien portier du Real Madrid est englué dans une polémique dont il se serait bien passé. En effet, BFM TV nous apprend qu’un homme doit porter plainte ce mercredi contre Keylor Navas pour travail dissimulé après avoir travaillé pendant deux ans comme « homme à tout faire » de l’international costaricien. Un emploi qu’il a néanmoins réalisé sans aucun contrat de travail et dans des conditions assez scandaleuses, si les faits rapportés sont exacts.

Le média nous apprend qu’il était imposé à l’homme à tout faire de Keylor Navas d’être armé en permanence en raison des craintes du gardien du PSG sur sa sécurité. Joint par BFM, le plaignant dit avoir travaillé 60 heures par semaine au minimum pour 3200 euros payés en liquide et sans faire l’objet d’aucune déclaration fiscale. Les détails ne s’arrêtent pas là puisque BFM nous apprend par ailleurs que l’employé caché de Keylor Navas était logé dans une chambre très humide en sous-sol sans fenêtre. Dans une vidéo filmée par le plaignant, Keylor Navas emploie des termes assez surprenants. « On ne travaille pas avec les lois françaises ici. Pas de contrat français, je vous paie en cash, on travaille avec mes règles » peut-on entendre dans l’une des vidéos.

Keylor Navas très lourdement accusé

L’ancien employé du gardien parisien indique par ailleurs que Keylor Navas lui avait promis de lui faire signer un contrat de travail, ce qu’il n’a jamais fait. Des révélations assez lunaires sont également faites en ce qui concerne l’utilisation d’une arme à feu. « Il utilisait le fusil à pompes que je possédais. Il lui arrivait de tirer, comme ça, dans sa propriété, juste pour se faire plaisir ou montrer à ses amis » indique notamment le plaignant au sujet de Keylor Navas. Les révélations sont assez glaçantes et devraient prochainement faire l’objet d’une plainte et d’une enquête. « On est à la frontière du droit pénal avec des faits qui s’analysent, pour ma part, comme frôlant l’esclavagisme moderne. Même si on est une star du football, on n’a pas le droit de s’affranchir de toutes les règles » a pour sa part indiqué Yassine Yakouti, l’avocat de la victime présumée. Voici une polémique qui ne va pas aider Keylor Navas à trouver un nouveau club.