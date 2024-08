PSG ‍: Fuite dans le vestiaire, les stars défient Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique aime imposer ses choix mais l’entraîneur du PSG a été contraint de faire demi-tour après avoir nommé Vitinha comme tireur de penalty car cette décision a fortement agacé dans le vestiaire.

Comme ce fut le cas l’été dernier, Luis Enrique a décidé d’organiser un vote pour déterminer le capitaine et le vice-capitaine du Paris Saint-Germain pour la saison à venir. Un superbe exemple de démocratie de la part du coach espagnol, qui refuse d’imposer ses idées sur le capitanat et qui préfère que le joueur qui porte le brassard soit choisi par ses coéquipiers. En revanche, sur le plan tactique et technique, l’ancien entraîneur du FC Barcelone souhaite imposer ses idées. C’est ainsi qu’il avait pris la décision de nommer Vitinha tireur des penaltys pour la saison 2024-2025 après le départ de Kylian Mbappé à l’inter-saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vítor Ferreira (@vitinha)

Mais contre toute attente, cette décision de Luis Enrique a provoqué des crispations dans le vestiaire du Paris Saint-Germain selon RMC. La preuve, c’est Randal Kolo Muani qui a tiré le penalty du 4-1 au Havre vendredi, alors que le Portugais était encore sur le rectangle vert. Un mini « penaltygate » a vu le jour entre Vitinha, désigné par son entraîneur et Ousmane Dembélé, qui s’est emparé du ballon afin de le donner à son coéquipier tricolore. Cinq jours après la victoire du PSG en Normandie, la radio nous apprend que les attaquants parisiens ont fait savoir leur mécontentement à Luis Enrique en raison de son choix de nommer Vitinha tireur de penalty.

Le vestiaire du PSG fait plier Luis Enrique

Les joueurs offensifs du Paris SG estiment que c’est à eux de prendre leurs responsabilités sur cet exercice et ils l'ont fait savoir à leur entraîneur, en y mettant les formes bien sûr. Face à cette requête inattendue et assez stupéfiante, Luis Enrique va céder et a changé son fusil d’épaule. Même s’il aurait aimé que Vitinha soit le tireur attitré pour chaque match et que cela soit définitif, une rotation va finalement être instaurée entre les différents joueurs offensifs du PSG sur les penaltys et un joueur sera désigné chaque jour de match. Un coup de force que personne n’avait vu venir et qui prouve que Luis Enrique n’est finalement pas maître à 100% de son vestiaire et des décisions qui y sont prises.