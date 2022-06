PSG : Furieux, Icardi a une mauvaise nouvelle pour Luis Campos

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Totalement hors du coup cette saison avec le Paris Saint-Germain, Mauro Icardi semble vouloir redevenir footballeur. Pas de chance pour le PSG, l'attaquant argentin ne veut pas partir au mercato.

C’est probablement tout ce que déteste Luis Campos, le nouvel homme fort du club de la capitale, Mauro Icardi a passé l’année à sécher l’entraînement pour régler ses problèmes sentimentaux avec Wanda Nara, à bien manger, sa forme physique étant fluctuante, mais pas à avoir le comportement d’un footballeur professionnel. Autrement dit, le dirigeant portugais n’aura aucun mal à virer le joueur recruté par Leonardo à l’Inter, où les dirigeants italiens avaient eux aussi ras-le-bol d’Icardi et de son envahissante épouse. Cependant, au PSG, Mauro Icardi a un salaire XXL (10 millions d’euros par an), et il sait pertinemment qu’aucun club européen ne lui offrira de telles conditions financières, surtout s’il s’implique aussi peu dans son équipe. Et comme en plus son contrat dure jusqu’en 2024, toutes les conditions sont réunies pour que le piège se referme pour le Paris Saint-Germain. Forcément les propos tenus par l’attaquant argentin ce lundi confirment que le problème sera dur à régler du côté du Parc des Princes.

Mauro Icardi scandalisé qu'on doute de sa carrière

Ulcéré par un article publié dans la Gazzetta dello Sport, où le journaliste disait que Mauro Icardi allait devoir se trouver un nouveau club à son retour de vacances avec Wanda Nara au Kenya. Alessandro Grandesso, auteur du papier en question, s’est moqué du joueur argentin « qui semble très loin du football européen » et il a mis en cause le fait qu'il soit encore un vrai professionnel. Visiblement, malgré le fait qu’il soit en Afrique, l’attaquant argentin, dont le nom avait circulé dans différents clubs de Serie A, a bondi sur les réseaux sociaux pour répondre au journaliste italien. « Je suis en Afrique Alessandro, l'année prochaine je te laisserai organiser mes vacances si tu veux. Ou alors ces discussions ne sont-elles que des conneries comme chaque année ? Quand je marquais 30 buts par saison, il y avait les mêmes arguments. Une carrière sur le point de basculer ? Il me reste encore deux ans sur mon contrat. Ça ne semble pas autant sur le point de basculer que vous le laissez croire avec ces conneries que vous écrivez. À 29 ans, ne vous inquiétez pas, avec les presque 200 buts que j'ai marqués, tout le monde me connaît assez bien. Et j'ai décidé de rester au PSG et d’être à la disposition du club. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort depuis l'Afrique, avec les gorilles, les lions et tous mes amis qui ont plus de respect qu'un journaliste comme vous. A bientôt », a riposté un Mauro Icardi, visiblement furax. A voir ce que le PSG et Luis Campos pensent de tout cela, car du côté des supporters parisiens on ne veut plus entendre parler du mari de Wanda Nara.