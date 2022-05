PSG : Icardi et son poids, le raté de trop pour les supporters

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Mauro Icardi est passé totalement à côté de sa saison avec le PSG. L'hygiène de vie de l'Argentin continue de faire beaucoup parler.

Le PSG s'est pris les pieds dans le tapis plusieurs fois cette saison. Surtout en Ligue des champions, le club de la capitale n'a pas su se montrer à la hauteur de ses ambitions. Le mercato estival qui s'annonce promet d'être particulièrement chaud au PSG. De nombreux joueurs sont invités à partir. C'est notamment le cas de Mauro Icardi. Auteur de 30 matchs pour 5 petits buts cette saison toutes compétitions confondues, mais très souvent avec le statut de remplaçant, l'ancien de l'Inter a surtout fait parler pour sa vie en dehors des terrains. En effet, sa relation très commentée avec sa femme Wanda a plusieurs fois fait les gros titres, sur fond de tromperies du joueur du PSG. A 29 ans, Mauro Icardi est devenu placardisé au PSG, alors qu'il avait signé officiellement au club en 2020 contre la somme de 50 millions d'euros. Son avenir est bouché dans la capitale et son apparence physique négligée en agace plus d'un.

Icardi, une apparence physique douteuse

Ces dernières heures, une vidéo réalisée par le PSG circule sur la Toile. On peut y voir les joueurs argentin du club de la capitale dévoiler ce qui leur manque le plus dans leur pays natal. Leo Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes et donc Mauro Icardi s'expriment. L'attaquant passe en dernier et est le seul à porter le haut de survêtement du PSG. Peut-être pour une raison... Les fans du PSG remarquent en effet l'allure négligée de Mauro Icardi, en mauvaise forme physique et quelque peu soufflé. Pour ne rien arranger, l'Argentin parle dans son extrait des célèbres asados (barbecues argentins) qui lui manquent. Pour les fans du PSG, c'est la goutte de trop. Les commentaires cinglants contre Icardi ont été nombreux. « Mettre Icardi après la brindille de Di Maria... LE CHOC physique ! » ; « Le poids d’Icardi ce n’est plus possible. À ce niveau c’est plus qu’une faute professionnelle, c’est inacceptable. Réveille toi Mauro tu faisais peur à toute l’Europe RÉVEILLE TOI ! » ; « Icardi ils représentent bien les vétérans rassurez moi », peut-on notamment voir comme commentaires de la part d'internautes parisiens amers. Même Romain Molina ira d'un « Oh bordel Icardi... » qui parle pour lui-même.

Vers une révolution au PSG

Outre Mauro Icardi, invité à partir du PSG, d'autres joueurs sont également sur la sellette. Le Parisien faisait récemment l'inventaire de tous les joueurs franciliens à pouvoir quitter le club dans les prochaines semaines. « La méthode va changer. Un nombre conséquent de joueurs est amené à quitter le PSG cet été et Luis Campos va s’y atteler. Une dizaine d’éléments est concernée. Le nom des indésirables n’est pas difficile à trouver. Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira, Gana Gueye, Julian Draxler, Mauro Icardi sont au moins concernés. Sergio Ramos, Thilo Kehrer et Abdou Diallo pourraient rejoindre ce cortège », indique notamment le média français. A noter que Neymar pourrait lui-aussi être poussé vers la sortie. Doha est déçu de son rendement et se voit bien accepter son départ en cas de belle offre. Dans le sens des arrivées, un accent plus français au PSG est souhaité. Après la prolongation actée de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouameni, Hugo Ekitike et Zinedine Zidane sont annoncés dans la liste mercato francilienne.