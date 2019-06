PSG : Finie la combine avec Al-Khelaïfi, Leonardo va sortir le fouet

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Durant cette intersaison, le Paris Saint-Germain a complètement changé de visage.

Si Thomas Tuchel a été conforté dans ses fonctions d’entraîneur avec une prolongation de contrat jusqu’en 2021, Antero Henrique a pris la porte. Faute d’avoir rempli ses objectifs au sein du club de la capitale française, le dirigeant portugais a laissé sa place à Leonardo. De retour aux affaires au PSG, six ans après son départ, le Brésilien sera attendu durant le mercato, où de bonnes recrues sont attendues. Mais pas que, puisque Frank Leboeuf jugera aussi Leo dans les coulisses.

« Leonardo connaît déjà la maison et sait comment ça se passe. Il va enfin apporter une discipline et une hiérarchie qui vont être respectées. C’est ce qu’il fallait retrouver au Paris Saint-Germain. Les joueurs faisaient trop ce qu’ils voulaient et allaient ensuite se plaindre au président Nasser. Il faut que cela change et je suis sûr que Leonardo va le faire », a lancé le consultant de RMC, qui estime donc que Leonardo devra changer la mentalité du vestiaire parisien, sous peine de subir un nouvel échec en Ligue des Champions.