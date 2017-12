PSG : Face au Real, Ménès craint l’élimination dès le match aller

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain rêvait sûrement d’un autre adversaire. Premier de son groupe en Ligue des Champions, le vice-champion de France a hérité du Real Madrid en huitièmes.

Pour les Parisiens, c’était incontestablement le pire des tirages possibles. Même s’ils réalisent un début de saison mitigé, les Merengue sauront, comme chaque année, répondre présent lorsque les choses sérieuses commenceront le 14 février à Santiago Bernabeu. De quoi inquiéter Pierre Ménès, conscient que les hommes d’Unai Emery sont passés à côté de leurs derniers déplacements chez un cador européen.

« Paris devra faire attention au match aller parce que les rencontres à l’extérieur ne sont pas précisément son point fort, a prévenu le chroniqueur de CNEWS Matin. Personne n’a oublié le désastre de Barcelone (6-1) et le match au Bayern (3-1) a hélas montré que la leçon catalane n’avait pas été retenue. Il faudra plus d’implication, plus d’agressivité pour espérer revenir au Parc avec des chances de qualification raisonnables. Parce que le Real est logiquement favori de cette double confrontation. A Paris de se surpasser en coupe d’Europe et de montrer qu’ils ont, enfin, franchi un palier. » Une sorte de confrontation à quitte ou double...