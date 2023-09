PSG ‍: Fabrizio Romano dévoile le futur de Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré les rumeurs et les polémiques, Kylian Mbappé n’a pas rejoint le Real Madrid cet été et a fait le choix de rester au PSG… sans prolonger son contrat pour autant, et cela malgré les ultimatums de Nasser Al-Khelaïfi.

S’il ne signe pas de nouveau contrat d’ici la fin de la saison, Kylian Mbappé sera libre de partir gratuitement dans le club de son choix en juin prochain. Cet été, un transfert au Real Madrid a été évoqué pour le capitaine de l’Equipe de France, mais le vice-champion d’Espagne en titre n’a finalement pas dégainé l’offre tant attendue par le Paris Saint-Germain pour réaliser une grosse vente avec Kylian Mbappé. Le plan de Florentino Pérez est limpide et il n’a jamais varié, le boss du Real Madrid veut recruter le n°7 du PSG libre de tout contrat en juin 2024 et il se tient à ce qu’il a décidé.

Le club de la Casa Blanca attend maintenant le mois de janvier avant de pouvoir entrer dans une négociation officielle avec le clan du joueur, à condition bien sûr que ce dernier n’ait pas prolongé avec le Paris SG entre temps. Sur Bobo TV, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a évoqué la situation de Kylian Mbappé. Toujours très bien informé sur les coulisses du marché des transferts, le journaliste italien a fait une annonce fracassante. Selon lui, Kylian Mbappé va bel et bien rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato estival.

« Je pense que l’été prochain, la destination de Kylian Mbappé sera le Real Madrid » a simplement glissé le spécialiste du mercato, sans en dire davantage et sans détailler s’il s’agissait d’une réelle information ou plus d’un pressentiment. Quoi qu’il en soit, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar peuvent commencer à trembler car ces dernières semaines, la tendance n’est clairement pas à une prolongation de Kylian Mbappé dans la capitale française. Heureusement pour le PSG, le club ne sera pas totalement lésé puisque l’international français a renoncé à près de 100 millions d’euros de primes de fidélité pour soulager les finances du club. C’est déjà ça de pris pour Paris, qui doit commencer à se faire à l’idée qu’il ne gagnera pas d’argent sur un transfert de Kylian Mbappé à l’avenir.