PSG : Fabinho ne viendra pas, sa femme a dit non

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Après sa victoire face à Liverpool, le Paris Saint-Germain a bon espoir de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Pour cela, ne pas perdre à Belgrade devrait être suffisant. Résultat, les dirigeants peuvent doucement commencer à regarder plus loin, avec notamment le recrutement d’une véritable sentinelle, arrivée considérée comme indispensable pour voir plus loin en Coupe d’Europe. Le nom de Fabinho a récemment été relancé, alors que le Brésilien ne parvient pas à s’imposer à Liverpool.

Un départ aussi peu de temps après son arrivée l’été dernier en provenance de Monaco pour 50 ME n’est pas envisagé par Jurgen Klopp, mais le milieu de terrain semblait sur une longueur d’onde différente. Il était annoncé comme tenté par un retour en France au sein d’un club où il aurait eu une certaine garantie de temps de jeu. Mais réagissant aux articles qui fleurissaient à ce sujet dans les médias et les réseaux sociaux, c’est la femme de Fabinho, Rebeca Tavares, qui a bien fait comprendre que rien de tout cela n’était vrai. La Brésilienne a ainsi expliqué de façon imagée, que ces « fake news » n’était pas très convaincantes et méritaient simplement le mépris.