PSG : Etikite et Neymar face au Bayern, Rothen en pleure

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Victime d’une blessure à une cuisse lors de l’élimination du Paris Saint-Germain en Coupe de France face à l’OM mercredi (1-2), Lionel Messi est incertain pour le choc de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Un potentiel coup dur de plus pour Paris…

Les choses commencent à très mal tourner pour le club de la capitale française en vue du tant attendu retour de la Ligue des Champions. Alors que Kylian Mbappé est normalement forfait pour le huitième de finale aller contre le Bayern Munich à cause d’une blessure musculaire contractée au début du mois de février, c’est maintenant au tour de Lionel Messi de montrer des signes de faiblesse… Mercredi, à l’issue de la sortie de route de Paris en Coupe de France face à Marseille, l’attaquant argentin a ressenti une douleur aux ischio-jambiers. D’ores et déjà forfait pour la rencontre de L1 face à Monaco ce week-end, le champion du monde pourrait donc déclarer forfait pour la réception du Bayern au Parc des Princes, prévue mardi prochain. Une bien mauvaise nouvelle pour le PSG, qui vit un début d’année 2023 très compliqué…

« La blessure de Messi, c’est une très mauvaise nouvelle »

🚨 Messi forfait contre Monaco et incertain contre le Bayern.



- @RothenJerome : "Sur un tel match, oui je ferais plus confiance à Messi qu'à un autre joueur surtout si Mbappé est absent."

- @Juninhope08 : "Oui, ça va être plus difficile sans lui. pic.twitter.com/pOK1SJkMhW — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 9, 2023

Si jamais l’absence de Messi contre le Bayern venait à se confirmer, Paris aurait beaucoup moins de chances de passer face au champion d'Allemagne. Et ce n’est pas Jérôme Rothen qui dira le contraire, lui qui ne voit pas des joueurs comme Neymar et Hugo Etikite prendre le relai de mani!re convaincante. « Le PSG est privé d’attaquants, sans Mbappé ni Messi peut-être… Le duo Ekitike - Neymar suffisant ? Bien sûr que non ! Le PSG joue le Bayern Munich quand même. La blessure de Messi, c’est une très mauvaise nouvelle. Je suis très critique sur Messi quand il joue au PSG, mais c’est un très grand joueur. C’est le plus adroit avec le ballon au pied. Sur un tel match, oui je ferais plus confiance à Messi qu'à un autre joueur, surtout si Mbappé est absent », a expliqué le consultant de RMC, qui sait que le meilleur joueur de l’histoire du foot n’est pas remplaçable, même si l’Argentin n’affiche pas son meilleur visage sous le maillot du PSG…