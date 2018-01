PSG : Et d'un seul coup, toutes ces pistes se referment !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Les propos de l'agent de Kevin Trapp durant les fêtes de fin d'année avaient déclenché de nombreuses rumeurs, le représentant du gardien de but allemand du Paris Saint-Germain ayant affirmé que ce dernier envisageait de partir au mercato d'hiver afin d'avoir du temps de jeu. Kevin Trapp le sait, sa présence au Mondial n'est pas garantie et le fait d'être remplaçant au PSG ne sera pas un point positif. Alors, plusieurs noms ont vite circulé pour venir s'installer dans les buts du PSG, notamment ceux de Gianluigi Donnarumma et Jan Oblak.

Titulaire dimanche soir lors de la démonstration du Paris Saint-Germain à Rennes, Kevin Trapp a décidé de mettre clairement les choses au point concernant son avenir, quitte à prendre le contrepied de son agent. « Dès que je peux jouer, j’essaie de répondre présent et pour la Coupe du monde, c’est le sélectionneur qui choisira. Le mercato est ouvert et il y a beaucoup de rumeurs. Mais je suis toujours à Paris et je n’ai jamais demandé à partir », a prévenu Kevin Trapp, qui dément donc avoir demandé un bon de sortie à Nasser Al-Khelaifi lors de ce mercato d'hiver, même si Alphonse Areola est le gardien de but numéro 1 en Ligue 1 et en Ligue des champions.