PSG : Enervé par Neymar, Cavani aurait choisi Manchester City

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

La presse espagnole comme anglaise s’en régale ce mardi, Edinson Cavani envisage de quitter le PSG.

L’attaquant uruguayen, qui a beaucoup souffert du rayonnement de Zlatan Ibrahimovic, n’aurait pas digéré l’arrivée de Neymar, et l’histoire du « penaltygate » n’aurait rien arrangé. En conséquence, Don Balon affirmait ce lundi que le buteur avait affiché à son entourage sa volonté de quitter Paris à la fin de la saison. Ce mardi, le Daily Mail va encore plus loin en expliquant que, si le Real Madrid l’a contacté, sa préférence va à Manchester City, où il pourrait être le finisseur en chef d’une équipe qui ne manque pourtant pas d’artilleurs et de stars. Par le passé, Cavani avait déjà discuté, par l’intermédiaire de son frère, avec Manchester United.

Mais cette fois-ci, la perspective de rejoindre l’armada de Pep Guardiola le séduit beaucoup plus. Reste à savoir comment le PSG pourrait laisser partir un joueur indispensable en pointe et qui ne cesse d’empiler les buts. De plus, Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais caché la haute estime qu’il avait pour l’ancien napolitain, qui ne fait pas d’esclandre et travail sans relâche pour l’équipe. Toutefois, beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici la fin de la saison, et notamment dans le cadre du fair-play financier, même si le Daily Mail affirme qu’un transfert pourrait être à l’étude dès le mois de janvier. Une issue qui paraît hautement improbable, puisque cela priverait Cavani de Ligue des Champions, alors que le PSG est d’ores et déjà bien placé pour être au rendez-vous des 1/8e de finale.