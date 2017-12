PSG : En huitièmes, Emery annonce un Real métamorphosé

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Dès la fin du stage du Paris Saint-Germain au Qatar cette semaine, Unai Emery se replongera immédiatement dans le travail.

En vue du huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, l’entraîneur parisien va superviser les Merengue lors du clasico samedi à Santiago Bernabeu. Du coup, le quotidien Marca en a profité pour lui demander un petit pronostic. « Le Real est favori parce qu'il joue à domicile, c'est important dans le clasico », a estimé le technicien, avant de poursuivre son argumentation.

« Et en plus, le Real joue sa survie dans la course au titre. Ils ont besoin des trois points et le paramètre du terrain est très important. (…) En football, tout change d'un match à l'autre, comme Valverde l'a déjà dit. En Supercoupe, le Barça semblait très inférieur mais ils ont montré qu'ils étaient au-dessus en Liga », a rappelé Emery pour annoncer la métamorphose des Madrilènes, décevants en début de saison.

Emery s’attend à un grand Real

« Le Real a remporté les deux dernières Ligue des Champions et la Liga. Le fait qu'ils n'aient pas très bien commencé en Liga peut leur servir pour la phase retour. Ils répondront sans doute présent lors des matchs les plus importants, a prévenu le coach du PSG. Le Real a toujours une grande équipe, ils vont s'améliorer. Je crois que c'est déjà le cas, ils seront forts en deuxième partie de saison. » D'où l'importance de suivre la progression des hommes de Zinédine Zidane dès ce week-end.