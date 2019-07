PSG : En furie, Nabil Djellit démonte le cancre Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En déclarant que l’un de ses meilleurs souvenirs de footballeur était la remontada subie par le Paris Saint-Germain lorsqu’il évoluait encore au FC Barcelone, Neymar s’est attiré les foudres des fans du club de la capitale. Assurément, cette sortie médiatique passe mal du côté de la capitale française, où nombreux sont encore traumatisés par ce 6-1 mémorable au Camp Nou. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit n’y a pas été avec le dos de la cuillère pour démonter la star brésilienne, laquelle a manqué de respect au plus haut point à son employeur qui est le Paris Saint-Germain à ses yeux.

« Neymar a manqué de respect au PSG. Son employeur, c’est le PSG. Et il dit que son plus grand souvenir c’est l’humiliation de son employeur. C’est quand même un manque de respect caractérisé. Il peut le penser, mais alors qu’il est sous contrat avec le PSG, c’est une faute de communication majeure. En fait, il prend le PSG pour un paillasson, il leur chie à la gueule ! Rappelons que ce garçon est dans des conditions plus que favorables au PSG. C’est un employeur qui lui offre un salaire stratosphérique » a lâché un Nabil Djellit en furie, qui ne tolère plus le comportement Neymar à Paris. Ce n’est pas le seul…