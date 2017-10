PSG : Emery voulait un « Busquets », ce n’était pas Krychowiak…

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé à l’été 2016 avec l’étiquette du chouchou d’Unai Emery, Grzegorz Krychowiak n’a jamais réussi à s’imposer au Paris Saint-Germain.

Pire encore, le milieu défensif a dû évoluer avec l’équipe réserve pendant une partie de la saison. Une situation inattendue pour le Polonais qui s’est senti trahi par son entraîneur Unai Emery. « Vous savez, j’ai beaucoup parlé avec Unai Emery. Le coach pensait que je n’avais pas ma place dans l’équipe », a confié le milieu de West Bromwich Albion au média polonais Przeglad Sportowy.

« Si j'ai été déçu ? Oui car celui qui m’a dit ça est quelqu’un que je connais bien. Nous nous sommes rencontrés en juin 2016 et il m’a dit personnellement de venir le rejoindre au PSG, a confirmé Krychowiak. J’ai été déçu par Emery et je lui ai dit en tête a tête ce que je pensais mais je ne vous en parlerai pas. » En revanche, l’ancien Rémois s’est montré plus bavard au moment d’évoquer les consignes d’Emery, contraint de privilégier un jeu de possession sur les conseils de ses cadres.

Krychowiak n'avait plus le profil

« En si peu de temps, c’est compliqué de s'adapter pour un milieu défensif. Emery m’a indiqué que, dans ma position, je devais jouer comme Sergio Busquets. J’ai tout de suite compris que je n’étais pas le bon joueur pour faire ce qu'il attendait de moi », a expliqué l’international polonais, l'ex-pilier du technicien espagnol au FC Séville. « C’est pourquoi tout ce qui s’est passé à Paris est encore plus incompréhensible pour moi », a souligné Krychowiak, qui voulait « déjà partir au mercato hivernal », mais qui « ne regrette pas cette décision » d'être resté jusqu'à la fin de la saison.