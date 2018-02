PSG : Emery remis en cause par… la femme de Thiago Silva

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Unai Emery a effectué de nombreux choix forts et surprenants pour le huitième de finale aller à Madrid, ce mercredi soir. Notamment celui de laisser sur la touche son défenseur central le plus expérimenté et son capitaine, pour le remplacer par le jeune Prisnel Kimpembe. Jusqu’aux dernières minutes, ce fut un choix payant, mais Paris a fini par craquer et s’incliner 3-1.

La mise à l’écart de Thiago Silva pour cette rencontre a en tout cas fortement déplu à… sa compagne, qui a envoyé un message incendiaire sur Instagram, en se plaignant du choix tactique du coach parisien, avec une multitude de points d’interrogations à la clé. Un message ensuite retiré en fin de soirée, cette publication faisant en effet très mauvais genre au sein du club francilien, dont Thiago Silva est toujours le capitaine, mais aussi souvent vu comme le joueur le plus proche de Nasser Al-Khelaïfi, le grand patron.