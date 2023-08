PSG ‍: El Chiringuito arrête tout, l'exploit signé Mbappé ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis deux ans, la célèbre émission espagnole El Chiringuito en fait des caisses sur le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais l’international français devrait rester au PSG cet été et Josep Pedrelol ne s’en remet pas.

« Tic Tac », ces deux mots de l’émission El Chiringuito en Espagne étaient devenus célèbres en plein feuilleton Kylian Mbappé il y un an. Libre de tout contrat en mai 2022, l’international français semblait promis au Real Madrid. Contre toute attente, le buteur de 24 ans avait finalement prolongé son contrat en faveur du Paris Saint-Germain. Un coup dur pour les suiveurs du club espagnol, qui avaient l’espoir de voir débarquer Kylian Mbappé cet été. En effet, la mise à l’écart du capitaine de l’Equipe de France, envoyé dans le loft du PSG depuis le début de la préparation, n’augurait rien de bon quant à son avenir dans la capitale française.

"The Tic-Tac is over"⌛️



We thought we would never see the day.pic.twitter.com/e5MJHF3LvG — Football España (@footballespana_) August 15, 2023

Les Socios du Real Madrid étaient nombreux à espérer une signature de l’ancien Monégasque dès cet été alors que le plan de Florentino Pérez a toujours été d’attendre juin 2024. Jusqu’à ce week-end, l’espoir était de mise à Madrid. Ce n’est plus le cas depuis la réintégration en express de Kylian Mbappé au lendemain de la première journée de Ligue 1 face à Lorient au Parc des Princes (0-0). A ce jour, l’international tricolore n’a pas accepté de prolonger. Son départ libre dans un an est toujours une hypothèse mais Kylian Mbappé aurait renoncé à certaines primes de fidélité pour rester un an de plus au PSG et rejouer dès à présent.

Kylian Mbappé a lassé les observateurs en Espagne

Des informations qui ont mis l’Espagne sur les fesses et notamment le présentateur phare d’El Chiringuito, à savoir Josep Pedrerol. Dans sa dernière émission, il a fait savoir que le célèbre « Tic Tac », ce décompte théâtral créé pour faire patienter les supporters avant la signature de Kylian Mbappé, était officiellement « over ». Plus que jamais, Kylian Mbappé a fatigué tout le monde en Espagne et son transfert avorté en déçoit plus d’un. Supporters et observateurs, tous ont désormais la volonté de tourner la page du n°7 du PSG. Et pas certain qu’en juin 2024, ils aient changé d’avis en tout cas en ce qui concerne les supporters madrilènes, désabusés et remontés.