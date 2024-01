PSG ‍: Ekitike prêt à un énorme sacrifice pour fuir Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Banni au PSG par Luis Enrique, Hugo Ekitike est plus que jamais sur le départ. Son salaire pose problème aux clubs intéressés par l'ancien Rémois.

Hugo Ekitike ne joue plus. L'ancien du Stade de Reims sait que cette situation ne peut plus durer, lui qui rêve de disputer les prochains Jeux Olympiques à Paris sous le maillot de l'équipe de France. En arrivant au PSG à l'été 2022, Ekitike avait signé pour tenter de s'imposer mais avait aussi réussi à négocier un salaire assez important. A Paris, le joueur touche entre 6 et 7 millions d'euros par an. Une somme inaccessible pour beaucoup de clubs européens. Cependant, Francfort ne perd pas espoir de le convaincre de baisser ses émoluments pour le signer et enfin le faire jouer. Et si ce n'est pas trop dans l'air du temps, Hugo Ekitike est ouvert à cette option.

Ekitike, tout le monde voit le bout du tunnel

Selon les informations du journaliste allemand Christopher Michel, Hugo Ekitike est en effet conscient qu'il doit renoncer à son salaire pour rejoindre Francfort. Et il est prêt à le faire. Les discussions entre les parties sont apparemment positives pour une issue prochaine. Désireux de rejouer au plus haut niveau, Ekitike est fortement intéressé par la perspective de jouer à l’Eintracht Francfort. Ekrem Konur, spécialiste du mercato, ajoute lui que son arrivée en Allemagne est imminente. Reste à savoir selon quelles modalités, le PSG espérant faire une affaire en lâchant attaquant de 21 ans, encore sous contrat jusqu'en juin 2027. Sa vente pourrait en plus permettre aux champions de France de réinvestir cet hiver sur le marché des transferts. Un milieu de terrain et un défenseur sont activement recherchés même si Luis Campos a du mal à trouver les perles rares.