PSG : Ekitike n'a pas arnaqué Paris, il le jure

Par Hadrien Rivayrand

Arrivé au PSG l'été dernier en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike peine à faire son trou dans la capitale. De quoi faire réagir son ancien président, Jean-Pierre Caillot.

Le Paris Saint-Germain avait décidé l'été dernier de rajeunir une partie de son effectif. Les champions de France n'ont pas hésité à faire certains coups. Parmi les recrues, on peut citer Hugo Ekitike. L'attaquant français sortait d'une très belle saison sous les couleurs du Stade de Reims. Le PSG a donc décidé de recruter Ekitike en prêt avec une option d'achat obligatoire fixée à plus de 35 millions d'euros. Un certain prix alors que le jeune joueur de 20 ans peine à convaincre depuis le début de la saison. En 18 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Ekitike n'a marqué que 4 buts et délivré 2 passes décisives. Un bilan peu convaincant qui inquiète dans la capitale. Cependant, Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, ne veut pas s'en faire pour Ekitike et le Paris Saint-Germain.

Ekitike soutenu par Jean-Pierre Caillot

Sur l'antenne d'RMC, le président de Reims a en effet donné son avis sur son ancien joueur et s'est défendu concernant son potentiel. « Il n'a pas joué contre nous. S'il avait joué, il aurait peut-être été capable de mettre le but qui nous aurait fait du mal. Je pense qu'ils n'ont pas fait une erreur. Ekitike, vous verrez qu'il confirmera et qu'il sera un très grand joueur. Il a plein de qualités. Je n'ai pas l'impression d'avoir escroqué le PSG. Si j'avais eu que le PSG l'été dernier... mais ce n'est pas du tout le cas. On a eu tous les plus grands clubs d'Europe qui se sont intéressés à ce garçon. C'est un investissement », a notamment indiqué Jean-Pierre Caillot, persuadé qu'Hugo Ekitike arrivera un jour à l'autre à crever l'écran au PSG... ou ailleurs.