PSG ‍: Ekitike en dépression, son agent crie au mensonge

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté l’été dernier par le PSG, Hugo Ekitike n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale française, où il ne joue plus du tout. Une situation qui pèse lourd sur la santé mentale de l’ancien attaquant du Stade de Reims, mais pas au point de déprimer comme l'a précisé son agent.

Peu utilisé par Christophe Galtier la saison dernière, Hugo Ekitike était tout de même dans la rotation des attaquants au Paris Saint-Germain derrière les trois monstres Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Cette saison, l’attaquant de Reims est entré en jeu en début de saison et a totalement disparu de la circulation. Avant même la fin du mercato estival, Luis Enrique et Luis Campos ont signifié à l’attaquant tricolore qu’il n’entrait pas dans les plans du club, qui a recruté successivement Randal Kolo Muani puis Gonçalo Ramos à son poste. Hugo Ekitike a reçu plusieurs offres en provenance de Premier League et de Bundesliga et il en a accepté une (Crystal Palace).

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Hugo Ekitiké en provenance du Stade de Reims. ✍️



L’attaquant français est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. 🔴🔵#WelcomeHugo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 16, 2022

Mais à chaque fois, les propositions ne convenaient pas à l’une des deux parties que ce soit le PSG ou le joueur. Résultat des courses, Hugo Ekitike est au placard depuis le début de la saison et il le vit très mal selon les informations de L’Equipe qui indique que les dernières semaines ont « affecté la santé mentale » du joueur. « Les insultes sur les réseaux sociaux, le manque de compétition, la mise à l'écart lors de certaines séances n'ont pas été faciles à vivre » ajoute le quotidien national, qui explique toutefois que Hugo Ekitike reste très professionnel afin de garder une bonne condition physique. Ayant lu l'article du quotidien sportif, l'agent de l'attaquant a bondi et démenti un quelconque début de burn out et des injures : « Il n’a reçu aucune insulte ces dernières semaines c’est faux … il va très bien physiquement et mentalement et garde une grande discipline et un grand professionnalisme au quotidien »

il n’a reçu aucune insulte ces dernières semaines c’est faux … il va très bien physiquement et mentalement et garde une grande discipline et un grand professionnalisme au quotidien https://t.co/HSZWqJmrk2 — KMB (@mwalako) December 29, 2023

En attendant, Hugo Ekitike espère maintenant que son cas va attirer la convoitise de plusieurs clubs européens lors du mercato hivernal. Ce devrait être le cas selon L’Equipe, qui indique que son profil est recherché par des clubs importants. C’est par exemple le cas de l’AC Milan, en quête d’un avant-centre et qui ne devrait pas réussir à convaincre Sehrou Guirassy, qui préfère la Premier League. Des écuries allemandes sont également sur les rangs pour Hugo Ekitike et le PSG dispose déjà d’une offre ferme d’un club dont l’identité n’a pas encore filtré. Mais le problème de l’été dernier va se reposer cet hiver, il faudra réussir à mettre tout le monde d’accord, à savoir le club acheteur, le PSG et Ekitike. Et au vu du salaire colossal du joueur, qui perçoit plus de 600.000 euros par mois dans la capitale française, ce n’est pas gagné d’avance, tandis que du côté de l’état-major parisien, on espère une vente définitive du joueur et non un prêt.