PSG : Eindhoven tente un sale coup avec Xavi Simons

Parti libre l’été dernier, Xavi Simons avait rejoint le PSV Eindhoven avec une clause spéciale dans son contrat. Cette option stipule que le Paris Saint-Germain a la priorité sur un éventuel rachat du milieu offensif. Mais le club néerlandais tente de faire le nécessaire pour annuler cet avantage.

Les coups durs du Paris Saint-Germain ne sont peut-être pas terminés. Après un nouveau mercato décevant, le club de la capitale risque de tomber de haut en apprenant les intentions du PSV Eindhoven. Rappelons que le champion de France, d’abord parti pour prolonger Xavi Simons (19 ans) l’été dernier, avait dû le laisser partir libre chez le pensionnaire d’Eredivisie. Mais les Parisiens avaient tout de même négocié une clause spéciale. En effet, cette option stipule que le Paris Saint-Germain a la priorité sur un éventuel rachat du Néerlandais.

Bien sûr, comme l’indiquait le principal intéressé, le joueur aura le dernier mot. Du coup, le PSV Eindhoven, qui voit Xavi Simons progresser cette saison, craint de voir le Paris Saint-Germain lui chiper le jeune talent l’été prochain. C’est pourquoi le club néerlandais va tenter d’éloigner la menace parisienne. Selon le journaliste Rik Elfrink, spécialiste pour le média Endovhens Dagblad, le PSV Eindhoven tente de négocier un nouveau contrat avec Xavi Simons. Un bail qui annulerait la clause en faveur du Paris Saint-Germain.

La situation n'a pas changé à Paris

La source n’en dit pas davantage sur les intentions de l’ancien jeune du FC Barcelone. En tout cas, on peut penser que Xavi Simons, parti pour obtenir davantage de temps de jeu, ne sera pas forcément pressé de revenir étant donné que la situation n’a pas changé à Paris. Difficile d’imaginer l’international néerlandais concurrencer les stars de l’effectif de Christophe Galtier. Et ce malgré son excellente saison (neuf buts et quatre passes décisives en championnat) qui confirme le potentiel aperçu dans la capitale française.