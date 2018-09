PSG : Effrayé par Tuchel, le Werder veut vite prolonger sa pépite

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato.

Longtemps à la recherche d’un milieu de terrain cet été, le Paris Saint-Germain a multiplié les pistes.

Si le Français N’Golo Kanté se situait en haut de la pile, beaucoup d’autres dossiers ont été étudiés. Notamment en Allemagne où Thomas Tuchel a conservé quelques réseaux. On a beaucoup parlé du milieu du Borussia Dortmund Julian Weigl, et un peu moins de Maximilian Eggestein (21 ans), qui plaisait beaucoup à l’entraîneur parisien selon Paris United. Apparemment, l’intérêt du technicien n’a pas tardé à faire réagir le Werder Brême. En effet, le quotidien Bild annonce que le club allemand souhaite prolonger le contrat de son milieu de terrain.

Depuis le début de la saison, Eggestein a disputé toutes les rencontres en intégralité. On parle donc d’un pilier du Werder. Reste à savoir quelles sont ses intentions. « Le club doit me contacter. Je ne veux pas en dire davantage sur mon avenir. Tout le monde sait que je me sens bien à Brême et que j'ai encore deux ans de contrat », a seulement répondu l’international Espoirs allemand, qui peut attendre un éventuel coup de fil de Tuchel, ou se servir de cet intérêt pour négocier un bon contrat.