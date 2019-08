PSG : Dybala arrive à Paris, réunion d'urgence mardi !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Le dossier Neymar est loin d'être réglé, mais du côté du Paris Saint-Germain on semble vouloir rapidement préparer l'avenir. Et sur le plan offensif, cet avenir semble déjà avoir un nom, Paulo Dybala. L'attaquant argentin de la Juventus, que Leonardo apprécie énormément, a fait des merveilles en amical ce week-end, mais cela pourrait peut-être marquer la fin de son aventure avec le Vieille Dame. Ce lundi, différents médias italiens affirment que les agents de Paulo Dybala ont rendez-vous mardi à Paris avec le directeur sportif brésilien du PSG afin de négocier les détails du contrat de La Joya.

Et ce rendez-vous pourrait durer longtemps, car on le sait le problème de la gestion des droits à l'image de Paulo Dybala est épineux, au point même que son transfert annoncé à Manchester United puis à Tottenham aurait capoté en raison des exigences financières des représentants du joueur sur ce thème bien précis. Du côté de la presse, qui relaie ce lundi la possible signature de l'attaquant de la Juventus au Paris Saint-Germain, on évoque une opération qui devrait se sceller autour de 75ME. Reste à savoir si cette signature devra attendre le départ de Neymar pour se concrétiser...ou pas.