PSG : Duluc est cash, l'avenir de Paris dépend de Neymar

Brillant face à Monaco dimanche soir avec deux buts inscrits et un but contre son camp provoqué, Neymar semble être le facteur X du PSG à l’aube des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Lors des deux dernières saisons, le Brésilien était absent lors des affiches décisives de coupe d’Europe. A un mois du match face au Borussia Dortmund en 8es de finale de la plus prestigieuse des compétitions, l’ancien attaquant de Barcelone pète la forme. Dans son édito, publié dans les colonnes du journal L’Equipe, Vincent Duluc a évoqué la grande forme de Neymar. Et pour le journaliste, il est bien évident que la seule présence ou non de la star auriverde conditionnera l’avenir européen de Paris.

« L’élément nouveau, et il faut souhaiter qu’il dure au-delà d’une soirée où l’on a eu très peur pour le genou de Kylian Mbappé, est l’implication de Neymar ainsi que son rayonnement. Il vaut mieux être organisé et équilibré quand arrivent les 8es de finale de la Ligue des Champions, mais il vaut mieux aussi avoir le Brésilien : ces trois dernières saisons, c’est soit sa présence avec le Barça, soit son absence avec le PSG, qui a grandement participé à plonger le club parisien dans l’abîme. Lorsqu’il en est là, lorsqu’il est là, cela change tout, et l’on croit même à a théorie de la bonne année » a écrit Vincent Duluc, pour qui tout dépend presque de Neymar au PSG cette saison en Ligue des Champions. Un constat réaliste mais un brin effrayant…