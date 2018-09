PSG : Dugarry pète un câble avec le « scandaleux » Neymar !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Préservé contre Saint-Etienne vendredi soir, Neymar était très attendu mardi sur la pelouse de Liverpool. Les supporters parisiens ont été déçus puisque le Brésilien n’a clairement pas été au niveau face aux Reds. Trop peu influent offensivement et rarement concerné par le travail défensif, l’ancienne star du Barça a carrément fait sortir de ses gonds Christophe Dugarry, lequel a considéré que le match de Neymar face à Liverpool était « scandaleux ».

« Neymar fait un match scandaleux ! On ne parle pas de ne faire qu’attaquer parce qu’il a du talent, on parle de faire les efforts pour les partenaires. C’est le même match qu’il a fait avec le Brésil quand ils ont perdu en Coupe du monde ! Il se moque du monde. Parce que c’est la star, le grand joueur, qu’il s’est reposé ce week-end, on peut le juger sans indulgence. On attend qu’il ait au moins envie ! Cela peut arriver de faire un mauvais match mais il n’a pas envie, ne fait aucun effort » a lâché Christophe Dugarry sur RMC Sport, dépité par la performance de Neymar. Lors des prochaines rencontres de Ligue des Champions, le n°10 du PSG devra hausser son niveau de jeu. Sans quoi le PSG pourrait avoir de mauvaises surprises…