Christophe Dugarry ne le cache pas, il a ouvertement été écoeuré de voir le comportement de Neymar lors du match OM-PSG dimanche soir. Pour le champion du monde 98, la star brésilienne du Paris Saint-Germain s'est totalement vautrée dans la suffisance au Vélodrome et Christophe Dugarry est sans pitié avec l'ancien barcelonais.

Et quand Dugarry taille, ça ne rigole pas. « Je suis énervé parce que Neymar s’est cru dans son salon ou en train de jouer avec ses copains dans un Five. Il a été dans la provocation systématique balle au pied (...) Mais toujours à garder le ballon avec la semelle, à attendre que ses adversaires viennent le tamponner une fois, deux fois, trois fois… à 45 mètres du but en plus ! Ça ne sert absolument à rien ! Où est passé le Neymar de son premier match à Guingamp, qui donnait le ballon en une touche ou deux, qui se déplaçait, qui accélérait le jeu…? Dimanche il a été insupportable ! Aucun jeu dans les couloirs avec Kurzawa, mais en même temps avoir du jeu avec lui, c’est compliqué. Aucun débordement, il rentrait tout le temps dans l’axe… Ce n’est pas le Neymar Ballon d’Or qu’on imagine tous ça. Il a joué comme dans son jardin avec ses copains. Ses partenaires, il ne les a même pas vus. Il a fait le pire match que je pouvais voir. Et malheureusement, il en a déjà fait des comme ça avec Barcelone, quand il était trop suffisant, quand il prenait des boîtes de ses adversaires. Mais mec, si tu chambres avec le ballon, ne t’étonne pas de prendre des coups, c’est normal ! Tu fais la misère à tout le monde et tu penses que les mecs vont te regarder ? », a lancé, sur RMC, un Christophe Dugarry, vraiment furieux contre Neymar.