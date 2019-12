PSG : Du temps de perdu, ce problème XXL au mercato existe toujours

Dans : PSG.

Cela a été pendant des années le point faible assez évident du PSG; lui coûtant certainement de meilleures performances en Ligue des Champions.

Malgré les demandes de ses techniciens, le club de la capitale n’a jamais recruté de véritable sentinelle pour faire oublier Thiago Motta, et avoir un joueur capable d’évoluer devant la défense pour récupérer le ballon et le relancer proprement. Leonardo s’est attelé à la tache dès son arrivée, faisant venir Ander Herrera et Idrissa Gueye, mais ce n’est pas suffisant aux yeux d’Eric Rabesandratana. Pour l’ancien défenseur du PSG, si Thomas Tuchel veut réellement tenter sa chance en 4-4-2 dans les grands matchs européens cette saison, en alignant donc toutes ses stars offensives, il va devoir étoffer le nombre de ses joueurs défensifs au milieu.

« On nous annonce aujourd’hui un 4-4-2 contre l’ASSE. C’est une bonne solution quand tout le monde fait les efforts. Mais je doute que nos stars aient envie de défendre tout le temps. Mais si cette équipe travaille, le 4-4-2 est intéressant. Thomas Tuchel a dit qu’il ne cherchait rien. Mais qu’il accueillerait bien des arrivants… Leonardo va certainement chercher un n°6 pas trop cher mais compétent puisque Marquinhos dépanne toujours. Moi, je vous le dis, c’est nécessaire de recruter un n°6 », a prévenu sur les ondes de France Bleu un Eric Rabesandratana qui considère que Marquinhos reste en défenseur central, qui doit donc être utilisé comme tel dans les grands matchs. Autant dire cela laisse en effet un trou au milieu de terrain en fonction des choix tactiques de Thomas Tuchel.