PSG : Du fric à Miami, l'Inter fonce sur Messi

En fin de contrat en juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi dispute actuellement la Coupe du monde au Qatar. L'Argentin se concentre pour le moment sur l'Albiceleste avant de prendre une décision sur son avenir mais la MLS commence déjà à montrer un intérêt pour la Pulga.

L'avenir de Leo Messi se dessinera après la Coupe du monde 2022. Qu'il remporte ou non le trophée, Messi ne sait pas encore quelle sera sa future destination. Si le PSG souhaite qu'il prolonge son contrat dans le club de la capitale, le FC Barcelone est également en contact avec le clan du joueur pour le faire revenir en Catalogne. Néanmoins, ce ne sont pas les deux seuls clubs intéressés par la Pulga. Don Garber, le commissaire de la MLS a déjà exprimé son rêve de voir venir le septuple ballon d'or aux États-Unis pour y terminer sa carrière. En juin prochain Messi aura 36 ans et surtout l'embarras du choix pour finir en apothéose son histoire.

L'Inter Miami prépare une offensive pour Messi

Selon les informations de 90min, c'est bien l'Inter Miami, franchise de David Beckham qui aimerait recruter Leo Messi à la fin de son contrat. L'équipe américaine possède les fonds nécessaires pour couvrir le salaire faramineux de l'Argentin. La MLS et Don Garber seront évidemment derrière Miami pour soutenir et faciliter ce transfert. Le clan de Messi a déjà annoncé il y a quelques semaines qu'aucune décision concernant l'avenir du natif de Rosario ne sera prise avant la fin de cette Coupe du monde. Reste à savoir quels sont les plans du PSG qui possède le meilleur trio et le plus influent au monde. Paris souhaite que Messi termine sa carrière en France mais l'Argentin pourrait décider de choisir un nouveau challenge sportif plus attrayant après avoir évolué en Europe pendant plus de 20 ans.