PSG : Draxler successeur de Ribéry, le Bayern a un plan

Titulaire indiscutable au poste d’ailier gauche la saison dernière, Julian Draxler continue de jouer mais dans une position de milieu de terrain relayeur depuis quelques matchs.

Elément important de la sélection allemande, l’ancien ailier de Wolfsburg va-t-il accepter de jouer longtemps à ce poste inhabituel de milieu de terrain au Paris Saint-Germain ? Une chose est sûre, sa situation assez étrange dans la capitale attise la convoitise de plusieurs gros clubs européens. Récemment, des intérêts d’Arsenal, Liverpool ou encore du Real Madrid avaient filtré. Cette-fois, le quotidien Sport-Bild affirme que le Bayern Munich pourrait s’intéresser à Julian Draxler l’été prochain.

Et pour cause, le Bayern Munich souhaite régénérer ses côtés. Il faut dire qu’il est temps de penser à la succession de Franck Ribéry (34 ans) et d’Arjen Robben (33 ans). Toujours performants, les deux internationaux ne représentent néanmoins plus l’avenir du Bayern Munich et le champion d’Allemagne en a conscience, d’où son intérêt pour Julian Draxler. Cependant, l’ailier parisien n’est pas le seul joueur offensif dans la short-list du Bayern Munich puisque Julian Brandt (Bayer Leverkusen) intéresse également le club bavarois. Cette solution, beaucoup moins onéreuse, pourrait être privilégiée, le jeune allemand de 21 ans n’étant évalué qu’à environ 12ME. Quoi qu’il en soit, le Bayern va forcément se montrer agressif l’été prochain afin de renforcer son attaque. Et cela pourrait concerner directement le Paris Saint-Germain…