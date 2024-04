PSG ‍: Donnarumma nul en Europe, Paris a les preuves

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Irrésistible ces derniers mois avec le PSG, Gianluigi Donnarumma s'est raté contre le FC Barcelone mercredi. Impliqué sur deux buts catalans, l'Italien a encore déçu en C1. Plus qu'un hasard, une habitude de plus en plus récurrente pour lui.

Le PSG a été lâché par ses hommes de confiance mercredi soir. C'est le cas de Kylian Mbappé, transparent en attaque, mais c'est encore plus valable pour Gianluigi Donnarumma. A la différence de Mbappé, l'Italien était en confiance et en pleine forme ces dernières semaines. Il était devenu un rempart infranchissable en Ligue 1. Cependant, mercredi soir, il a coûté au moins deux buts au PSG. Sur le deuxième but du Barça, il a totalement raté sa relance au pied, ce qui a permis aux hommes de Xaxi de trouver la faille. Sur la troisième réalisation, il n'a pas quitté sa ligne de but alors que Christensen a repris le ballon de la tête à 2 mètres des buts seulement.

Donnarumma et la C1, les chiffres terribles !

Une mauvaise soirée qui arrive au pire moment pour Donnarumma. Ce n'est pas une première pour lui en Ligue des champions, les supporters parisiens se rappelant notamment de sa perte de balle coupable contre le Real Madrid en 2022. Donnarumma est décidément à la peine dans les grands matchs en phase finale de C1 avec le PSG. Les statistiques mettent clairement en lumière une différence entre les performances du portier italien en Ligue 1 et celles lors des matchs à élimination directe en Ligue des champions depuis 3 ans.

🇮🇹 Donnarumma : le malaise Ligue des Champions



Ciblé par le Barça sur les corners, fautif sur sa ligne contre le Bayern et naïf à la relance contre le Real, le portier italien a déçu pour la 3ème année consécutive en phase finale de Ligue des Champions.



Pourtant plus fort que… pic.twitter.com/hVwo2tw4o5 — Data'Scout (@datascout_) April 12, 2024

Data Scout a fait le point sur X. Dans pratiquement tous les domaines, Donnarumma décline en phase finale de Ligue des champions et se montre moins décisif. Son pourcentage d'arrêts passe de 84,7% en Ligue 1 à 70,15% en C1. Avec lui, le PSG encaisse moins de buts qu'attendu en Ligue 1 (+ 0,45 expected goals). C'est l'inverse en Ligue des champions (-0,03 xG). La donnée la plus marquante concerne les centres interceptés. En Ligue 1, Donnarumma en prend 5 par match à peu près. Ce chiffre tombe à un seul en moyenne dans les grands matchs européens avec le PSG. Cela s'explique par le fait qu'il ose moins sortir de ses cages en C1 qu'en Ligue 1. De quoi mettre en évidence un blocage mental évident, bien fâcheux pour lui mais surtout pour les ambitions de titre du PSG sur la scène européenne.