PSG ‍: Donnarumma, il y a du divorce dans l'air

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En regain de forme lors des derniers matchs du PSG, Gianluigi Donnarumma a fait savoir son désir de prolonger à Paris. Mais du côté de Nasser Al-Khelaifi, les choses sont moins claires.

Tandis que des négociations entre ses agents et ceux du Paris Saint-Germain durent depuis des mois, et que l'accord annoncé à l'automne n'a toujours pas été officialisé, Gianluigi Donnarumma a fait passer un message à ses dirigeants. Dans la foulée du triomphe parisien à Stuttgart, le gardien de but international italien du PSG a lancé un message à ses employeurs : « J’ai envie de rester et de prolonger parce qu’ici, c'est ma maison. Je me sens très bien ici, j’espère continuer à faire un bon travail ici.»

Si Gigio Donnarumma s'est exprimé sur ce thème, c'est qu'il est bien conscient que les discussions se sont enlisées. Les performances de l'ancien portier de l'AC Milan ont fait douter Luis Enrique, et l'appétit financier du joueur de 25 ans n'a pas simplifié les choses. Selon PSG Inside, du côté des dirigeants parisiens, on hésite très fort à céder aux exigences du gardien de but italien, qui retrouve son standing après un gros passage à vide qui avait valu à Donnarumma d'être remplacé par Matveï Safonov, y compris en Ligue des champions.

Pour l'insider parisien, du côté de Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, on veut désormais prendre son temps avant de faire un choix final concernant Gianluigi Donnarumma dont le contrat s'achève en juin 2026. « Gianluigi Donnarumma a exprimé son désir de prolonger son contrat avec le PSG, mais les discussions restent au point mort. Le club préfère attendre encore Un peu pour évaluer la situation, envisageant même une possible vente si aucun accord n'est trouvé », précise le spécialiste du mercato parisien. Autrement dit, il n'y aura pas d'annonce rapide dans ce dossier, le nom de Lucas Chevalier revenant très régulièrement du côté des champions de France si Gianluigi Donnarumma devait partir l'été prochain.