PSG : Tuchel défie Paris dans le dossier Kolo-Muani

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, deux des plus grands clubs européens, le PSG et le Bayern Munich, vont tenter de régler un problème de taille de leur effectif en recrutant un avant-centre de calibre international.

Pour le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, le recrutement d’un avant-centre lors du prochain mercato est indispensable. Et trois noms reviennent en boucle dans l’actualité des deux clubs : Harry Kane, Victor Osimhen et Randal Kolo-Muani. Pour différentes raisons, contractuelles et/ou sportives, ces trois joueurs ont de fortes chances de changer de club lors du prochain mercato.

Le PSG veut Kolo-Muani, Tuchel aussi

Il y a quelques jours, RMC affirmait que le PSG avait lancé les grandes manœuvres dans le dossier Randal Kolo-Muani, sous contrat avec Francfort jusqu’en juin 2027 mais qui a de grandes chances de quitter le club allemand pour rejoindre une formation qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Il faut dire que ces dernières semaines, le statut de l’ancien Nantais a changé, grâce à ses performances à la Coupe du monde avec l’Equipe de France qui font quasiment de lui un titulaire chez les Bleus à présent. Paris, qui négocie en parallèle avec l’agent de Victor Osimhen, aimerait donc mettre le grappin sur « RKM ».

Mais dans le dossier du natif de Bondy, le Bayern Munich est un concurrent de taille. D’autant plus que selon les informations de Sky Sport Allemagne, la venue de Thomas Tuchel sur le banc bavarois a renforcé la crédibilité de la piste Kolo-Muani pour le champion d’Allemagne en titre. Et pour cause, l’ex-entraîneur de Chelsea est un grand fan de l’attaquant français et s’est d’ores et déjà dit très favorable à son recrutement auprès de ses dirigeants. Au Bayern Munich, certains étaient davantage favorables au recrutement d’Osimhen ou de Kane, mais à environ 100 millions d’euros, Kolo-Muani pourrait finalement être le plus abordable. Reste maintenant à voir quelle sera la volonté du joueur, laquelle n’a pas filtré pour le moment.